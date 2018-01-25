В Пермском крае участковые отчитаются перед гражданами о своей работе

12:17 | 27.01.2018

В срок до 1 апреля все участковые уполномоченные полиции должны отчитаться перед жителями о работе на обслуживаемой территории в 2017 году. В мероприятиях примут участие члены общественных советов, ветеранских организаций, местного самоуправления.



Как сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю, стать участником встречи со своим участковым может каждый. График отчетов с указанием даты и места проведения доступен на сайте 59.мвд.рф