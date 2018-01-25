В следственном управлении уточнили информацию о погибших на пожаре в Ильинском районе

11:58 | 27.01.2018

После ликвидации пожара, который произошел ночью 27 января в частном доме в поселке были обнаружены тела 5 человек: 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и их детей 5 и 7 лет, а также 77-летней матери погибшего мужчины. Как сообщают в следственном управлении СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



На месте происшествия продолжает работу группа следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник следственного управления, сотрудники межрайонного следственного отдела и полиции. Группу возглавляет замруководителя следственного управления Сергей Сарапульцев. Предварительно признаков насильственного преступления не обнаружено. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителем следственного управления.