Рубрика: Новости дня
11:22 | 27.01.2018
Пермские нефтяники дали старт XVII конкурсу социальных и культурных проектов
«Грантовый фонд конкурса сохранен на уровне 25 миллионов рублей. Руководство компании понимает всю важность поддержки инициатив в регионах. Надеюсь, что ряды наших добровольцев пополнятся, а все лучшее, что было сделано в рамках Года экологии, получит продолжение», - сказал представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.
Первые консультации для претендентов состоятся в Ильинском и Добрянском районах уже 31 января. В рамках таких встреч со специалистами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» все желающие узнают, как правильно оформить документы и подать заявку на конкурс, какие требования жюри предъявляет к проектам, которые претендуют на победу. Готовые работы по благоустройству и улучшению жизни посёлков и городов региона будут приниматься до 26 марта 2018 года.
Определение победителей и вручение сертификатов состоится весной 2018 года. Прием заявок осуществляется региональными представителями Центра общественных связей в территориях производственной деятельности предприятия и в центральном офисе по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,62.
Подробную информацию о графике встреч в районах можно получить в Центре общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по телефону 8(342)23-56-584, а также по электронной почте Vadim.Evdokimov@lp.lukoil.com.
© «Вечерние Ведомости»
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