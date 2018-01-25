Рубрика: Новости дня
11:00 | 27.01.2018
В Перми пройдет отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу Россия – Албания
Ноябрь прошлого года стал началом очередной главы в истории российской женской сборной. На пост главного тренера пришел немецкий специалист Олаф Ланге, уже выигравший множество титулов в России на клубном уровне с екатеринбургским УГМК. Обновленная сборная стартовала в квалификации Евробаскета-2019 с двух побед – 122:37 в гостях над Албанией и 64:62 дома над Литвой. В феврале 2018 года отбор на континентальное первенство продолжается для главной команды страны гостевым матчем против Венгрии (10 февраля) и домашней игрой с Албанией, которая пройдет в день всех влюбленных.
Это очень символичное совпадение, если учесть силу баскетбольных традиций в Перми и любовь всего города к баскетболу. И отличный повод прийти на матч сборной России не только влюбленным парам, но и большим семьям с детьми. Матч пройдет при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время».
- На протяжении долгих лет Пермь является одним из главных центров российского баскетбола. Здесь проходили матчи финальных серий российского чемпионата, «Финал четырех» Кубка России, выступала сборная страны. Тем не менее, до сих пор Пермь ассоциировалась у всех исключительно с мужским баскетболом. Но кто сказал, что матчи женской сборной России не будут иметь здесь успеха? 14 февраля, в День святого Валентина, состоится ее дебют в универсальном Дворце спорта «Молот», который, не сомневаюсь, по славной традиции обязательно будет забит до отказа. Это отличная возможность отметить День всех влюбленных семейным походом на игру национальной команды. Да и просто влюбиться в баскетбол, если кто-то этого еще не успел сделать, - отметил президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко.
В отборочном турнире женского чемпионата Европы-2019 принимают участие 32 сборных, которые были разбиты жеребьевкой на восемь групп по четыре в каждой (сборная России выступает в группе C вместе с командами Венгрии, Литвы и Албании). В этих квартетах все сыграют между собой по два раза (дома и на выезде), проведя, таким образом, в общей сложности по шесть матчей с 11 ноября 2017 года по 21 ноября 2018 года.
14 лучших команд (8 победителей групп + 6 команд, занявших в группах вторые места с лучшими показателями) выходят в финальный турнир Евробаскета-2019, где присоединятся к командам Латвии и Сербии, освобожденным от квалификации на правах хозяев турнира.
© «Вечерние Ведомости»
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