Развитие дорожной инфраструктуры в Перми будет вновь направлено на обеспечение безопасности пешеходов

18:22 | 26.01.2018

В 2018 году в Перми планируется установить 4,8 км новых дорожных ограждений и более 70 искусственных неровностей, позволяющих дополнительно обеспечить безопасность движения как пешеходов, так и автомобилистов.



Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», установка будет происходить преимущественно в районе детских образовательных учреждений, на регулируемых перекрестках и местах концентрации ДТП.



В этом году Пермь ждет новшество — планируется начать установку дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети» меньшего размера на флуоресцентном желто-зеленом фоне. Это позволит обеспечить лучшую видимость других технических средств организации дорожного движения, установленных в одном створе с этими знаками. При этом видимость новых знаков будет улучшена за счет использования специальной флуоресцентной пленки. Размер знаков может измениться с 900 х 900 мм до 800 х 800 мм. Новый размер при этом полностью соответствует требованиям стандартов по безопасности дорожного движения. В 2018 году планируется установить до 1000 таких знаков.



Также в этом году планируется продолжить установку дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью. Согласно ГОСТу такие знаки устанавливаются на дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в одном направлении, а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более полосами. Все знаки при этом изготавливаются с применением флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета, которая позволяет привлечь внимание водителей к пешеходным переходам в любое время суток.



Такие меры по дополнительному оснащению улично-дорожной сети позволяют ежегодно снижать уровень ДТП. По итогам 2017 года количество ДТП снизилось на 11 % по сравнению с 2016 годом.