Завтра в Перми начнутся отборочные турниры по киберфутболу «Цифровой мяч»

17:56 | 26.01.2018

В субботу, 27 января, в 10.30 на базе школы «Город дорог» (ул. Дружбы, 18) пройдет первый отборочный турнир среди школьников по киберфутболу.



«Цифровой мяч» – это первый в России турнир по киберфутболу. Организатором турнира выступает Егор Кокшаров, учитель гимназии №17, который стал победителем конкурса проектов «Педагогические стартапы». Турнир проводится при поддержке департамента образования администрации города.



Поучаствовать в состязаниях могут школьники Перми и края. Организаторы проведут на базе школы «Город дорог» серию отборочных турниров для школьников из разных районов:



27 января – Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы

3 февраля – Индустриальный и Свердловский районы

10 февраля – Кировский и Дзержинский районы

17 февраля – Ленинский район и территории Пермского края.



Отправить заявку на участие можно за три дня до начала соревнований на vk.com/digitalball. При большем количестве зарегистрированных спортсменов их заявки будут перенесены на следующий тур. Финальное соревнование назначено на 3 марта.