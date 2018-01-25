Более ста человек зарегистрировались на Пермский международный марафон за первые сутки

16:36 | 26.01.2018

8 и 9 сентября в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» в столице Прикамья состоится второй международный марафон.



За первые сутки регистрации на Пермский международный марафон записались более 100 участников. Из крупных дистанций самой востребованной оказалась марафонская в 42,195 км, за день на нее зарегистрировались 25 человек; на полумарафон заявились 12 желающих, на 10 км — десять.



Активнее всего идет регистрация детей до 14 лет на дистанцию 3 км: записываются целые семьи. Самый младший участник — 2015 года рождения.



Всего принять участие в забегах смогут до 8 тысяч участников. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте Пермского международного марафона permmarathon.ru.