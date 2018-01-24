Матч между «Пармой» и «Нижним Новгородом» перенесен

14:23 | 26.01.2018

Перенесен матч «Парма» — «Нижний Новгород», запланированный на 11 февраля.



Баскетбольные клубы договорились провести игру в столице Прикамья 5 апреля. Перенос связан с участием нижегородской команды в «Финале четырех» мужского Кубка России — 2017/18. 5 апреля матч, как обычно, состоится в УДС «Молот». БК «Парма» приносит извинения за возможные неудобства.