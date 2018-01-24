Ситуация в прикамском поселке Сараны стабилизировалась

13:53 | 26.01.2018

Ситуация в Саранах, где 22 января был объявлен режим ЧС, стабилизировалась. Восстановительные работы полностью обеспечены материально-техническими средствами, работает 17 аварийно-ремонтных бригад.



В работе сейчас остаются 8 двухэтажных домов барачного типа, признанных ветхими и аварийными. На восстановление инженерных систем этих домов требуется больше времени и ресурсов. В них расположено 76 квартир, из которых 63 – жилые. В этих квартирах проживает 70 человек, в том числе 8 детей.



Пять домов находятся в стадии высокой готовности к пуску центрального отопления.