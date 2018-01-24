Пермяки могут сообщить о гололеде и неубранном снеге на портал «Управляем вместе»

13:46 | 26.01.2018

Список категорий, по которым жители Перми могут оставлять свои обращения на интернет-портале «Управляем вместе», стал больше. Добавлены категории, относящиеся к теме зимней уборки дорог, тротуаров и дворов.



С интерактивного ресурса «Решаем вместе» на интернет-портал «Управляем вместе» permkrai.ru/program перемещены категории «Гололед на проезжей части/тротуаре», «Снеговые кучи на обочинах дорог», «Неубранный снег на пешеходных дорожках в парках», «Снег, сосули на крыше дома» и «Неубранный снег, гололед во дворе». Первые три входят в полномочия городского управления внешнего благоустройства, последние две относятся к компетенции городского департамента ЖКХ. Ответ на каждое сообщение будет дан в течение восьми рабочих дней.