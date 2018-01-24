В выходные в Перми немного похолодает

12:43 | 26.01.2018

Сейчас в столице Прикамья -10 градусов, ясно. Сегодня, 26 января, в Перми ожидается переменная облачность без осадков, ночью – до -14°С.



Завтра днем столбик термометра покажет -12°С, будет пасмурно. В воскресенье, 28 января, будет около 11°С, во второй половине дня возможен снег. В начале следующей недели, по предварительным прогнозам, погода существенно не изменится.