Рубрика: Новости дня
12:33 | 26.01.2018
Власти Пермского края и «Ростелеком» обсудили возможность внедрения проекта «Умный город»
Проекты подразумевают внедрение комплекса технических решений и организационных мероприятий, направленных на достижение максимально возможного качества управления ресурсами и предоставления услуг, а также создание благоприятных условий для проживания, пребывания и деловой активности.
Главной стратегической целью «умной» трансформации является достижение эффективности в управлении городом за счет развития и максимального использования цифровых технологий. Умные технологии можно внедрять в самых разных областях жизнедеятельности: образовании, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине, обеспечении безопасности, транспортной сфере и так далее.
Как отметили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, этот опыт позволил бы создать наглядный пример для распространения умных технологий в рамках федеральной программы «Цифровая экономика».
Как подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников, технология «Умный город» — это комплекс решений, проектов, систем, выстроенных по горизонтальному (территориальному) принципу и по вертикальному (отраслевому). «Наша задача — собрать компоненты так, чтобы реализация проектов была направлена на интеграционные эффекты как внутри отрасли, так и между отраслями. Например, развитие геоинформационных систем позволит внедрять элементы «Умного города» в земельных отношениях, инфраструктуре, транспортной сфере, налоговой политике. Пункты весогабаритного контроля могут использоваться для контроля незаконной вырубки лесов», — пояснил глава Прикамья. Также он отметил, что совместно с ПАО «Ростелеком» будет организована конференция, на которой будут рассмотрены наиболее успешные практики внедрения smart-city в Пермском крае и опыт других регионов.
Советник губернатора Павел Шевыров отметил, что у технологии нет ограничений, она может быть использована во всех сферах жизни общества. «Умный город» — это метод управления, решения каких-то вопросов автоматически. Проект может быть реализован на всех территориях страны, — пояснил П. Шевыров. — Задача края — координировать на этапе внедрения, содействие, снятие барьеров, которые могут возникнуть, выбор приоритетов и выстраивание взаимодействия всех участников».
Вице-президент — директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев обратил внимание на то, что комплексный проект «Умного города» позволит «собрать» и показать эффект от системного подхода, где умные решения для здоровья людей, транспорта, безопасности, энергоэффективности собраны вместе и создают действительно комфортную среду для жизни и развития людей и бизнеса. «Цифровая экономика — это прежде всего умные решения, которые позволяют и государству, и простым людям экономить бюджеты, ресурсы, обеспечивают комфортную и безопасную жизнь. Элементы «Умного города» уже успешно реализованы в Пермском крае, например, платформа системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации — это уже не просто видеокамеры, а интеллектуальные цифровые сервисы, которые анализируют, помогают принимать решения, начиная с управления транспортными потоками и заканчивая помощью в поимке нарушителей правопорядка».
Напомним, о необходимости развития цифровой экономики говорили осенью прошлого года на встрече президента России Владимира Путина с представителями IT-сообщества Пермского края. В настоящее время министерством информационного развития и связи Пермского края совместно с экспертным сообществом ведется разработка комплексной региональной программы «Цифровая экономика Пермского края», которая включает в себя концепцию, план мероприятий и дорожные карты по реализации проектов.
© «Вечерние Ведомости»
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