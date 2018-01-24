В Пермском крае ограничили максимальный размер пенсии для чиновников

19:05 | 25.01.2018

Законодательное собрание Пермского края на пленарном заседании утвердило внесение поправок в региональный закон о пенсии за выслугу лет, назначаемой государственным и муниципальным служащим. Напомним, с инициативой о введении ограничений на максимальный размер пенсии для чиновников выступил губернатор Прикамья Максим Решетников.



Согласно принятым изменениям, максимальный размер пенсии за выслугу лет будет зависеть от уровня должности, замещавшейся лицом, которому назначается пособие. Так, для высшей группы должностей пенсия не будет превышать 7-кратного, для ведущей группы должностей — 6-кратного, а для старшей и младшей группы — 5-кратного размера минимального оклада. В предыдущей редакции закона был установлен максимальный предел для всех госслужащих в 6-кратном размере минимального оклада.



Напомним, ранее Максим Решетников пояснял, что законопроект призван восстановить социальную справедливость.