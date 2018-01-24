Рубрика: Новости дня
19:05 | 25.01.2018
В Пермском крае ограничили максимальный размер пенсии для чиновников
Согласно принятым изменениям, максимальный размер пенсии за выслугу лет будет зависеть от уровня должности, замещавшейся лицом, которому назначается пособие. Так, для высшей группы должностей пенсия не будет превышать 7-кратного, для ведущей группы должностей — 6-кратного, а для старшей и младшей группы — 5-кратного размера минимального оклада. В предыдущей редакции закона был установлен максимальный предел для всех госслужащих в 6-кратном размере минимального оклада.
Напомним, ранее Максим Решетников пояснял, что законопроект призван восстановить социальную справедливость.
© «Вечерние Ведомости»
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