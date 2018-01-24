Открылась весенняя сессия Законодательного собрания Прикамья

18:05 | 25.01.2018

Сегодня, 25 января, стартовала весенняя сессия Законодательного собрания Пермского края. Одной из приоритетных тем заседания стало обсуждение инвестиционной политики. В первом чтении был принят проект закона «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае». Инициировал законопроект губернатор Максим Решетников. Суть документа — комплексное регулирование государственной политики в сфере инвестиций в Пермском крае.



По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, «актуальность направления исходит из стратегических целей и задач развития региона. От эффективности шагов и действий в этой сфере во многом зависят темпы повышения привлекательности региона для поступления дополнительных ресурсов».



Отдельного внимания заслуживает активизация объединительных процессов в муниципальных образованиях Пермского края. В январе на обсуждение депутатского корпуса были вынесены и приняты в двух чтениях законопроекты о преобразовании Гремячинского и Кизеловского поселений в городские округа. В комментариях к законопроекту председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Александр Бойченко отметил: «У нас есть положительный опыт объединения территорий в Губахинский городской округ. Самый главный плюс, который почувствовали люди, — что стали быстрее и эффективнее финансироваться вопросы благоустройства, инфраструктурных объектов».



Для того чтобы не допустить снижения объемов финансирования муниципалитетов, отдельным проектом закона о межбюджетных трансфертах предусматривается компенсация выпадающих доходов бюджетов в связи с отдельными преобразованиями муниципалитетов.



Депутатами был принят ряд социальных законодательных инициатив. Региональные парламентарии проголосовали за предоставление дополнительной меры поддержки педагогических работников на приобретение или строительство жилья в размере 1 миллиона рублей. Законопроектом предлагается расширить перечень территорий края, участвующих в проекте по привлечению педагогических кадров в школы региона. Наряду с сельскими территориями предлагается дополнительно включить моногорода и районы Кизеловского угольного бассейна, где также остро стоит вопрос с дефицитом педагогических кадров.



Сразу в двух чтениях принят проект закона об увеличении нормы площади жилого помещения по договору социального найма детям-сиротам. Документ внесен по инициативе фракции «Единая Россия». Законопроектом предлагается изменить общую площадь жилого помещения специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам, установив ее в размере не менее 28 и не более 38 квадратных метров. Средний размер площади в рамках данного диапазона составляет 33 квадратных метра.



Также принят законопроект «О патриотическом воспитании граждан РФ, проживающих в Пермском крае».



На пленарном заседании был решен кадровый вопрос о назначении нового руководителя Контрольно-счетной палаты Пермского края. Депутаты проголосовали за назначение Геннадия Тушнолобова на должность председателя главного ревизионного органа Прикамья.