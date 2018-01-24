В администрации Перми будет действовать институт наставничества

16:10 | 25.01.2018

Институт наставничества будет применяться в отношении молодых сотрудников и тех специалистов, у кого изменились должностные обязанности. Сейчас проект проходит стадию согласования.



Администрация города вводит новую кадровую технологию – институт наставничества – в рамках единой концепции кадровой политики в Пермском крае. Этот институт уже работает в краевых органах государственной власти, многих крупных предприятиях Перми.



Наставниками обзаведутся специалисты, которые впервые поступают на муниципальную службу, а также назначенные на другую должность или получившие новые обязанности. Курировать их будут действующие сотрудники городской администрации. В число требований к кураторам входят, например, опыт работы на муниципальной службе не менее двух лет, отсутствие дисциплинарных взысканий и другие. Наставники помогут подопечным адаптироваться к новой работе, преодолеть первые трудности, сформировать профессиональные навыки. Продолжаться наставничество будет от трех месяцев до года.



Предполагается, что новый кадровый институт заработает уже весной.