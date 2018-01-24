Пермский край предлагает федеральным властям расширить полномочия комиссии по делам несовершеннолетних

14:27 | 25.01.2018

С учетом аудита системы профилактики безнадзорности и правонарушений, проведенного после происшествия в школе №127, правительство Пермского края направило предложения в социальный блок Правительства России по изменению федерального законодательства. Предложения были озвучены сегодня на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Предлагаемые изменения касаются проведения профилактических мероприятий, которые могут предотвратить повторение аналогичных преступлений в учебных заведениях страны.



Правительством региона предлагается преобразовать комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в отдельный самостоятельный орган власти, расширить их полномочия и доступ к информации. Предполагается, что должностные лица и родители будут обязаны передавать необходимую информацию в КДН.



Согласно предложениям, комиссии по делам несовершеннолетних и образовательным учреждениям должна предоставляться информация о потенциальной социальной опасности подростков. Важно, чтобы родители несли ответственность за действия ребенка до 18 лет, а также за непредоставление важной информации о его состоянии.



Кроме того, по мнению краевых властей, необходимо расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивными наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать необходимое лечение.



Напомним, в результате произошедшего в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов 12 человек было госпитализировано. На сегодня 8 человек уже выписаны из медицинских учреждений, в краевой детской клинической больнице остаются двое детей, еще один мальчик находится на лечении в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, педагог – в городской клинической больнице №4.