В поселке Сараны Пермского края без тепла остаются 12 домов

14:12 | 25.01.2018

По данным на 12:00, в Саранах без тепла по-прежнему остаются 12 домов, в которых проживает 95 человек, в том числе 11 детей. Поскольку дома оснащены печным отоплением, температура в квартирах держится в пределах нормы (18–20 градусов).



На месте аварии работают 15 бригад. Всего — около 60 человек. Центральная тепломагистраль полностью восстановлена. Как только на ней возникают прорывы (результат перемерзания труб), они оперативно устраняются. Шесть домов сейчас готовы к запуску.



Сейчас работы ведутся в основном на внутренних сетях теплоснабжения и на вводах в дома, поэтому в ночное время они приостанавливаются. Дело в том, что, пока дома отапливались печами, трубы внутри домов тоже замерзли. Нельзя запустить дом без проведения этих работ. Для того чтобы минимизировать дискомфорт от сварочных работ, РСТ принято решение поменять трубы на пластиковые. К тому же они прочнее металлических и при должной эксплуатации прослужат дольше.



Школа и ФАП работают. Температура в детском саду восстановлена, но он пока закрыт для посетителей: давление и температура теплоносителя еще нестабильны, а к температурному режиму в дошкольном учреждении предъявляются жесткие требования.



Региональная служба по тарифам сейчас решает вопрос привлечения к устранению ЧП Фонда капитального ремонта. Предполагается, что несколько домов поселка, которые включены в краевую программу капремонта, будут отремонтированы раньше. Речь идет о замене инженерных сетей внутри домов.



Напомним, ЧС в поселке Сараны Горнозаводского района была объявлена 22 января ночью. В ночь на 21 января из-за перепадов электроснабжения произошла остановка котельной, эксплуатируемой ОАО «Шахта Рудная». В результате последовала разморозка системы теплоснабжения, спровоцировавшая выход из строя задвижки ЦТП. В результате нескольких неверных решений со стороны руководства Горнозаводского района ситуация достигла масштаба чрезвычайной. Вышла из строя вторая задвижка, вода в системе замерзла, трубы от гидроудара «полопались». 22 января днем на место ЧП выехал заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Юрий Крестьянников. Силами РСТ на место ЧП были привлечены ремонтно-аварийные бригады со всего края (Березники, Лысьва, Чусовой, Губаха, Гремячинск, Добрянка), а также специалисты-теплотехники МУП «ГКТХ» (Пермь) и специалисты пермского филиала компании ПАО «Т Плюс». Региональная служба по тарифам организовала доставку необходимых для проведения ремонтов материалов (трубы, задвижки и так далее).



Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение Региональной службе по тарифам и министерству территориальной безопасности не только проконтролировать решение сложившейся ситуации, но и разобраться в последствиях аварии. «Главой Горнозаводского района были проигнорированы рекомендации специалистов и службы по тарифам, в результате чего ситуация перешла в режим ЧС, — обратился к главам муниципальных образований на совете глав 23 января губернатор Пермского края Максим Решетников. — Коллеги, я требую, чтобы вы обращали внимание на подобные вопросы, не доводите до чрезвычайного положения, потому что, если соответствующие меры были бы приняты вовремя, масштаб произошедшего был бы не так велик».



И. о. вице-премьера Пермского края Антон Удальев сегодня, 25 января, выехал в поселок Сараны Горнозаводского района. Он проверит ход восстановительных работ, встретится с жителями, пострадавшими от аварии на теплосетях, а также на месте определит потребность в дополнительных ресурсах.