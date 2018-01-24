Игорь Цветков поздравил пермских финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России»

13:53 | 25.01.2018

24 января главный федеральный инспектор Игорь Цветков провел встречу с полуфиналистами всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Конкурс организован по инициативе президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей». Проект направлен на выявление, развитие и поддержку наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны.



Как признались участники встречи с главным федеральным инспектором, о конкурсе они узнали по-разному. Кто-то обратил внимание на репортажи центральных телеканалов о новом всероссийском проекте для молодых управленцев, кого-то уговорили попробовать свои силы друзья и коллеги. А дальше для каждого путь к полуфиналу был один — зайти на сайт всероссийского конкурса «Лидеры России», зарегистрироваться и успешно преодолеть предлагаемые тестовые и конкурсные задания.



По итогам предварительных испытаний в полуфинал, а он в Приволжском федеральном округе проходил с 16 по 18 декабря в Нижнем Новгороде и Самаре, были допущены 28 жителей Пермского края. И, как отметил Игорь Цветков в ходе встречи, для каждого из наших земляков это уже стало личной победой, ведь заявки на участие в конкурсе подали почти двести тысяч россиян.



— Вам посчастливилось пройти очень жесткий конкурсный отбор. Вы с честью преодолели испытания не только на знания и эрудицию, но и проверку на прочность. И это, наверное, самое главное. Учитесь, это всегда пригодится. А наша задача — постараться помочь вам реализовать себя в той сфере деятельности, где бы вы бы могли себя показать с наилучшей стороны и принести максимум пользы государству, — приветствовал гостей приемной президента РФ в Пермском крае, где состоялась встреча, главный федеральный инспектор.



Игорь Цветков подчеркнул, что встреча с полуфиналистами конкурса «Лидеры России» проходит в рамках поручения полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Как отметил полномочный представитель в ходе встречи с участниками полуфинальных испытаний в Нижнем Новгороде 16 декабря, важно создать систему социальных, кадровых лифтов, которые позволят на протяжении всего периода работы каждому человеку иметь возможность проявить и реализовать себя, свои компетенции, свои амбиции и достигать карьерных высот на благо нашей страны.



«Хочу вас заверить, что руководители всех наших 14 регионов очень четко сфокусированы и сориентированы на вас. Изучаются ваши анкеты, биографии, результаты тестирования. Даже те, кто не попадет в финальную часть, точно будут находиться в зоне внимания и аппарата полномочного представителя, и руководителей регионов, и руководителей федеральных органов власти. Мы будем продолжать вами заниматься: это главный месседж, который я хотел донести. И если у вас после этого полуфинала, после дальнейших процедур сохранится желание участвовать в этой работе, мы каждому постараемся найти достойное применение в соответствии с вашими знаниями, способностями и, может быть, теми новыми взглядами, новыми подходами к государственной и муниципальной службе, к работе в государственных корпорациях, которые вы вынесете по результатам этого конкурса», — отметил Михаил Бабич.



Ранее, 28 ноября 2017 года, на очередном совещании с главами регионов округа полномочный представитель президента РФ в ПФО также обратил особое внимание на осуществление системной и последовательной работы с полуфиналистами, а также дальнейшее применение их потенциала в вопросах регионального развития. Сейчас прорабатываются механизмы взаимодействия, площадки по реализации потенциала управленцев, рассматриваются возможные для замещения вакансии.



Полуфиналисты также могут быть рассмотрены в качестве претендентов в резерв полномочного представителя. Этот проект реализуется с 2012 года и одобрен президентом России. Резерв формируется для замещения должностей руководителей и их заместителей в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти.



Вопрос о возможности зачисления в кадровый резерв полномочного представителя был затронут и на встрече главного федерального инспектора с пермскими участниками окружного полуфинала «Лидеров России». Игорь Цветков обсудил с молодежью их впечатления от конкурса и заверил, что все высказанные пожелания будут учтены при составлении характеристик молодых людей для рекомендации в резерв полномочного представителя.



В завершение встречи Игорь Цветков лично поздравил победителей окружного полуфинала, ведь по итогам испытаний в финал конкурса в числе 300 человек со всей России вышли четверо управленцев из Прикамья. Это начальник отдела организационного развития ПАО «Мотовилихинские заводы» Анна Козицына, коммерческий директор ООО «Меркурий» Эдуард Соснин (Лысьва), а также пермяки Антон Окунев, он сотрудник ООО «Норникель — общий центр обслуживания», и Сергей Сердюков, руководитель проекта развития кластера «Фотоника» ПАО «ПНППК». Как финалисты, они получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения.



Финал конкурса «Лидеры России» состоится в феврале в Москве. До победы дойдут только 100 человек. Каждый из них получит возможность обучаться у персональных наставников из числа лучших управленцев страны — выдающихся лидеров, как из сферы государственного управления, так и из бизнес-сообщества.