В Перми на 30 дней приостановлена деятельность ветклиники «Дойче Вет»

13:05 | 25.01.2018

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми поступил документ, подлежащий немедленному исполнению, об административном приостановлении деятельности ООО «Центр ветеринарной медицины «Дойче Вет», расположенного по ул. Екатерининской, 51.



Проверка, проведенная прокуратурой Ленинского района, установила, что юрлицо, осуществляя свою деятельность, допустило размещение ветеринарной клиники с режимом функционирования после 23.00 в подвальном помещении жилого дома, что нарушает санитарно-эпидемиологические правила.



Круглосуточная работа клиники нарушает условия проживания людей в соседних помещениях, поэтому суд признал центр ветеринарной медицины виновным в совершении административного правонарушения и запретил осуществлять деятельность в течение 30 суток.



Сейчас деятельность ветклиники приостановлена путем опечатывания помещения. Владелец клиники предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. Судебный пристав будет проводить проверки надлежащего исполнения решения суда в течение всего срока административного наказания.