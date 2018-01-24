В Перми открыта регистрация на международный марафон

12:33 | 25.01.2018

В столице Прикамья состоялась церемония открытия регистрации на второй Пермский международный марафон, который пройдет 9 сентября.



Официальный старт регистрации дали замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева, заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Пермского края Татьяна Чеснокова, первый зампред Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутат гордумы Василий Кузнецов. В торжественном открытии регистрации приняли участие также профессиональные спортсмены и спортсмены-любители, тренеры, поклонники здорового образа жизни. Лотерея определила счастливчиков, которые первыми зарегистрировались на марафон.



Людмила Гаджиева от имени главы города призвала всех желающих начинать регистрироваться на марафон уже сейчас, так как места заканчиваются очень быстро, а также начать тренировки, ставить новые цели и достигать их:

- В этом году команда края и города работает совместно, я уверена, что все получится. Мы сохранили трассу в центре города, она имеет лицензию и подтверждающий сертификат, а также дистанции – 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Вместе с тем мы увеличили количество слотов для регистрации. В этом году их будет 8 тысяч.



Напомним, первый Пермский международный марафон состоялся в сентябре прошлого года и стал не просто спортивным соревнованием, а общегородским праздником. Мероприятие высоко оценили и спортсмены из разных стран, и болельщики. Участие в международном марафоне приняли более 5500 жителей и гостей города из 12 стран, 28 регионов и 184 городов РФ. Это спортивное состязание не только дает возможность каждому пермяку приобщиться к здоровому образу жизни, испытать себя, но и делает наш город центром марафонского движения.



В этом году марафон пройдет в два дня, 8 и 9 сентября, и обещает стать еще более массовым и статусным событием. Принять участие в забегах смогут до 8 тысяч участников. Зарегистрироваться на любую из предложенных дистанций можно на russiarunning.com/event/IntMarathonPerm2018. В этом году забег на 3 км будет разделен на категории «дети до 14 лет» и «14 лет и старше», при этом участие в забеге для детей бесплатное.