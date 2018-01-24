Новая система госзакупок Прикамья позволила увеличить экономию бюджетных средств региона

12:16 | 25.01.2018

На заседании правительства Пермского края были представлены итоги контрактации в Прикамье за 2017 год и планы госзакупок на 2018 год.



Всего в 2017 году для нужд государственных заказчиков края закуплено товаров, работ и услуг на сумму около 30 млрд рублей, включая средства Фонда обязательного медицинского страхования. С учетом средств муниципалитетов, консолидированный объем закупок составил около 55 млрд рублей. Плюс к этой сумме на 3,5 млрд рублей закуплено товаров, работ и услуг для нужд государственных автономных учреждений. Основные расходы традиционно связаны со сферой здравоохранения — более 13 млрд рублей.



«Весь прошлый год работали над тем, чтобы повысить эффективность этих расходов, избежать нецелевых расходов, сделать закупки более обоснованными, убрать требования, которые ведут к удорожанию стоимости этих закупок, и сделать их прозрачными и конкурентными», — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников.



Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок доложил, что в 2017 году отмечен рост основных показателей в сфере закупок. «Это связано не только с увеличением объема закупок, но и с ускорением реализации краевой адресной инвестиционной программы. Так, если в 2016 году заключен контракт на строительство только 1 лечебного учреждения, то в 2017 году — уже 6, — отметил в своем докладе Лев Гершанок. — За счет проверки начальных цен контрактов межведомственной рабочей группой удалось увеличить экономию бюджетных средств. Свой результат дала и проведенная в четвертом квартале 2017 года кампания по контрактации средств 2018 года. Это позволило раньше объявить конкурсы, а следовательно, позитивно сказалось на эффективности».



Повышению эффективности закупок в 2017 году способствовали принятые в начале года меры по предварительному рассмотрению обоснованности закупок на межведомственной рабочей группе, разработка и публичное обсуждение с бизнесом условий типовых документов, а также типизация закупаемых товаров, работ и услуг и их характеристик.



Кроме того, в 2017 году министерство приступило к стандартизации закупочных документов, сформировав Каталог закупаемых региональными заказчиками товаров, работ и услуг, а также их характеристик. По словам министра, параллельно начата работа по разработке типовой документации к позициям, включенным в указанный каталог. «Это уже сегодня позволило исключить из закупок товары, работы и услуги с излишними характеристиками, а также исключить из размещаемой документации более 100 позиций, которые усложняют процесс подготовки документов, снизить трудозатраты при ее подготовке», — пояснил Л. Гершанок.



С июля текущего года станет доступен заказчикам Портал поставщиков для объявления закупок в рамках Региональной информационной системы (goszakaz2.permkrai.ru/open/tru), а с 2019 года закупки малого объема на нем для наших заказчиков будут носить обязательный характер. Подробная инструкция по регистрации поставщиков в магазине малых закупок размещена на сайте министерства.



Как сообщает министерство закупок Прикамья, в разной степени готовности уже разработана типовая документация в отношении 50 % объема краевых закупок. В течение 2018 года планируется довести этот объем до 80 %.



Также на 2018 год министерством ставятся такие задачи, как своевременность и ритмичность поставок товаров, работ и услуг по фиксированным ценам, экономия бюджетных средств, повышение прозрачности закупок и своевременность их оплаты, а также автоматизация закупочного процесса.