Сотрудники департамента земельных отношений администрации Перми помогли в раскрытии мошенничества

10:50 | 25.01.2018

В Перми задержан один из подозреваемых по делу о мошенничестве. Он является сотрудником юридической фирмы, замешанной в оформлении земельных участков на «мертвые души».



По информации силовиков, деятельность фирмы показалась подозрительной специалистам департамента, которые общались с ее представителями. Чиновники обратились в правоохранительные органы.



При этом еще менее года назад глава Перми Дмитрий Самойлов охарактеризовал ситуацию в департаменте не иначе как авгиевы конюшни. После внеплановой проверки департамент возглавила Ольга Немирова, которой была поставлена задача навести порядок. Как видим, поручение главы города исполняется.