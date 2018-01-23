Комитет по бюджету краевого парламента обсудил межбюджетные трансферты в Прикамье

19:00 | 24.01.2018

Состоялось первое в наступившем году заседание комитета по бюджету.



Главным вопросом стала законодательная инициатива, внесенная губернатором края, — законопроект «О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае». В связи с объединительными процессами, запланированными в ряде территорий на 2018 год, бюджету преобразованного муниципального образования предлагается компенсировать выпадающие доходы.



Законопроектом предусматривается компенсация выпадающих доходов по НДФЛ вновь образующегося городского округа. Сейчас отчисления этого налога в поселениях составляют 2 %, а в муниципальном районе 7 %. У преобразованных муниципальных образований могут возникнуть выпадающие доходы в связи с изменением типа муниципального образования. На финансовую поддержку краевого бюджета могут рассчитывать не только Гремячинск, Кизел, Краснокамск, Чайковский, Кунгур, но и Лысьва с Губахой — городские округа, прошедшие ранее процедуру преобразования муниципальных образований.



Вторая часть законопроекта предусматривает предоставление из средств краевого бюджета бюджетам преобразованных образований иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного пособия лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.



Председатель комитета по бюджету Елена Зырянова отметила: «На региональном уровне принято решение о передаче части дохода по налогу на доходы физических лиц в объединяемых территориях, но в зависимости от типа муниципального образования этот коэффициент разнится. Городские округа получают меньше, чем муниципальные районы. В случае объединения консолидированный бюджет потеряет часть доходов, и именно эту часть законопроект предлагает компенсировать в виде прочих межбюджетных трансфертов».



Среди вопросов, находящихся на контроле, заслушаны доклады представителя министерства территориальной безопасности края. Рассматриваемые вопросы касались выделения дополнительных средств на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, на приобретение противогазов и медицинских средств индивидуальной защиты для неработающего населения.