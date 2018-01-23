Профильный комитет ЗС Пермского края высказался за инвестиционную поддержку

18:52 | 24.01.2018

Сегодня, 24 января, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам депутаты рассмотрели инициативу губернатора Пермского края об инвестиционной деятельности в регионе и ряд законопроектов природоохранной направленности.



Члены комитета высказались в поддержку проекта закона «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае». Комментируя рассмотрение законопроекта, председатель комитета Татьяна Миролюбова отметила, что «такой законопроект нужен Пермскому краю, он системно прописывает отношение власти к инвестору, ведь экономическое развитие во многом зависит от инвестиционного климата».



Нужно отметить, что в Пермском крае принят ряд нормативных правовых актов, регламентирующих различные аспекты инвестиционной деятельности, в том числе определяющих отдельные меры государственной поддержки. В то же время до настоящего времени нет законодательного акта, системно регламентирующего инвестиционную деятельность в Пермском крае, в том числе вопросы реализации государственной инвестиционной политики и предоставления мер государственной поддержки инвесторов на его территории.



С принятием нового закона повысится информированность инвесторов об условиях осуществления инвестиционной деятельности на территории края, в том числе формах и методах государственной поддержки инвесторов, гарантиях инвестиционной деятельности. Члены комитета поддержали законопроект и рекомендовали установить срок подачи поправок до 22 февраля текущего года.



На комитете был рассмотрен блок вопросов, связанный с региональной природоохранной политикой.



Рекомендованы к принятию в первом чтении изменения в законе «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений». Документ приводится в соответствие федеральному законодательству. С 1 января 2017 года полномочия по установлению правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства передаются с регионального на федеральный уровень.



Рекомендован к принятию законопроект, определяющий порядок предоставления в пользование недр местного значения. Изменения связаны с упрощением порядка предоставления в пользование участков недр местного значения для осуществления автодорожной деятельности, а также для добычи подземных вод в целях хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ.