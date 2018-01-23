В Прикамье ведутся муниципальные преобразования

18:48 | 24.01.2018

Сегодня, 24 января, на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания был рассмотрен ряд законопроектов по вопросам преобразования городских поселений в городские округа.



В частности, на обсуждение депутатов по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова был вынесен законопроект «О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае».



Документ предполагает сохранение уровня финансирования вновь создаваемых городских округов. Как отмечал ранее Максим Решетников, это позволит направить свободные средства на развитие инфраструктуры и реализацию масштабных проектов в муниципальных образованиях края.



По итогам обсуждения депутаты поддержали инициативу губернатора и рекомендовали региональному парламенту утвердить его на ближайшем пленарном заседании в первом чтении.



Председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко:

- В Пермском крае начались объединительные процессы, когда городские поселения преобразуются в городские округа. Законопроектом «О межбюджетных трансфертах» предусматривается компенсация выпадающих доходов по НДФЛ вновь образующегося городского округа. Сейчас отчисления этого налога в поселениях составляют 2%, а в муниципальном районе 7%. Получается, что городской округ теряет по НДФЛ 5%. Они и будут компенсироваться из краевого бюджета.



Также на заседании комитета получили одобрение и были рекомендованы к рассмотрению сразу в двух чтениях на заседании Законодательного собрания законопроекты о преобразовании Гремячинского и Кизеловского городских поселений в городские округа.



В настоящее время процессы преобразования муниципальных районов в городские округа идут в Гремячинском, Кизеловском, Краснокамском, Чайковском и Кунгурском районах. Их инициаторами выступили органы местного самоуправления этих территорий.



Как поясняют в министерстве территориального развития Пермского края, это позволит муниципалитетам повысить эффективность управления территорией. Глава городского округа будет центром ответственности за развитие всей территории. При этом сохраняются меры социальной поддержки, установленные для жителей сельских населенных пунктов.