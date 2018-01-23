Рубрика: Новости дня
18:16 | 24.01.2018
Еще 61 ФАП появится в Пермском крае
Строиться ФАПы будут на условиях софинансирования. За счет краевого бюджета будет выполнено непосредственно строительство ФАПов, а поиск площадки, благоустройство прилегающих территорий и подведение коммуникаций обеспечат муниципалитеты.
«Всего за эти два года на развитие инфраструктуры здравоохранения Прикамья будет направлена колоссальная сумма — 1,807 млрд рублей. Из них 1,107 — средства краевого бюджета, 400 млн рублей — из фонда медицинского страхования на проведение текущих ремонтов и 300 млн рублей — средства страхового запаса, которые направляются на покупку и ремонт оборудования», — отметил губернатор Прикамья Максим Решетников.
1,8 млрд рублей будет направлено на проведение капитальных и текущих ремонтов (1,3 млрд рублей) и на закупку оборудования (500 млн рублей).
По словам министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева, в этом году все медицинские учреждения региона будут приведены к единому стилю. «Одним из приоритетных направлений развития является проект «Новая поликлиника». Будет завершена модернизация зоны приема, регистратуры с целью повышения комфорта пребывания пациентов в медицинских учреждениях», — пояснил министр.
Кроме того, внимание будет уделено повышению доступности медучреждений для маломобильных групп населения и инвалидов. Это направление включает в себя замену и установку лифтов, а также ремонт входных групп. Кроме того, будет выполнен ремонт детских медицинских учреждений. На эти цели за два года будет направлено порядка 390 млн рублей.
По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение министерству здравоохранения Пермского края в ближайшее время утвердить программу развития инфраструктуры системы здравоохранения и опубликовать ее на портале «Управляем вместе».
Отметим, на территории Пермского края расположено 623 фельдшерско-акушерских пункта. В 2017 году было открыто 18 новых ФАПов, 8 из которых — в Кизеловском угольном бассейне.
© «Вечерние Ведомости»
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