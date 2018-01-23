Житель Прикамья арестован по подозрению в убийстве племянника

17:51 | 24.01.2018

В Кудымкаре возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что вечером 20 января нетрезвый подозреваемый гостил в квартире 32-летнего племянника. Из личной неприязни он ударил родственника ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.



Подозреваемый ранее судим за аналогичное преступление и вышел на свободу в сентябре прошлого года.



Задержанный заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.