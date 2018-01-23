В суд – без ножа. Судебные приставы напоминают прикамцам об ответственности за пронос запрещенных предметов

17:37 | 24.01.2018

Одна из основных задач, возложенных на Федеральную службу судебных приставов, – это обеспечение безопасности участников процессов в зданиях судов. Пропускной режим направлен на предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с действиями лиц, которые намерены использовать опасные предметы в своих целях, напоминают в УФССП по Пермскому краю.



За прошлый год судебные приставы по ОУПДС структурных подразделений краевого УФССП выявили 843 предмета, запрещенных к проносу и представляющих угрозу безопасности окружающих. У посетителей суда обнаружили 43 единицы боеприпасов, 35 электрошоковых устройств, 13 единиц газового и травматического оружия, одну единицу огнестрельного оружия.



Чаще всего на вопрос судебного пристава о наличии запрещенных предметов граждане отвечают отрицательно. Только благодаря усиленному контролю на входе в здания судов удается не допустить присутствия в суде вооруженного человека. Так, житель Лысьвы попытался пронести с собой в суд кухонный нож с клинком длиной 15 см, а посетитель Кировского районного суда Перми принес металлическую трость со встроенным 12-сантиметровым лезвием.



Лица, сознательно скрывающие наличие запрещенных предметов, не только не допускаются в суд, но и привлекаются к административной ответственности.