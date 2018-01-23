В прошлом году пассажиры пермского электротранспорта совершили более 240 тысяч бесплатных пересадок

13:49 | 24.01.2018

МУП «Пермгорэлектротранс» подвело итоги работы системы бесплатных пересадок на электротранспорте и подсчитало количество перевезенных пассажиров за 2017 год.



С 1 ноября по 31 декабря пассажиры воспользовались бесплатными пересадками 241 842 раза, сообщает «Пермгорэлектротранс». 176 481 пересадка совершена на трамвае, 58 991 — на троллейбусе, 6 370 — на автобусе № 62.



Всего за прошлый год пермяки воспользовались трамваями и троллейбусами около 40 млн раз, с учетом льготных категорий. Для сравнения: в 2016 году пассажиры совершили около 50 млн поездок. Снижение пассажиропотока в 2017 году вызвано закрытием движения электротранспорта в Мотовилихе на период ремонта Северной дамбы.



Также в прошлом году предприятие установило систему электронного учета пассажиропотока, учитывающую пассажиров платной категории, льготные и социальные проездные. Поэтому изменился и подход к учету количества пассажиров. Сейчас «Пермгорэлектротранс» прорабатывает возможность оплаты проезда банковскими картами в 2018 году.