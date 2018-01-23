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Рубрика: Новости дня


12:31 | 24.01.2018

В Перми в усиленном режиме ведется уборка снега

Техника на дорогах и тротуарах Перми в связи с сильными снегопадами работает круглосуточно. Сотрудники районных администраций и городского управления внешнего благоустройства контролируют работу подрядных организаций.

Например, в Орджоникидзевском районе в круглосуточном режиме работает дорожная техника подрядчика ООО «БОР». В первую очередь внимание уделяется основным магистралям, а также опасным участкам дорог: дамба Камской ГЭС, серпантин, ул. Писарева, ул. Новогайвинская, Первомайская, Лянгасова, ул. Соликамская, Цимлянская.

Продолжается очистка проезжей части, тротуаров и остановок. Руководителям управляющих организаций рекомендовано своевременно убирать снег во дворах.

В Новых Лядах подрядчик ООО «Дортехсервис» перешел на усиленный режим работы. Техника направлена на расширение проезжей части дорог третьей категории, дорог частного сектора, внутриквартальных проездов. Вручную ведется уборка снега на остановках общественного транспорта и тротуарах.

Фото Ярослав Пермяков © «Вечерние Ведомости»

 


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