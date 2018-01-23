Рубрика: Новости дня
12:15 | 24.01.2018
Более 2 % жителей Пермского края зарегистрировано на портале «Управляем вместе»
За 10 месяцев работы интерактивного портала на нем зарегистрировалось более 28 тысяч пользователей. «На сегодня «Управляем вместе» — это полноценная площадка для взаимодействия с жителями. Люди нас поддержали и показали свою активность. Показали не просто готовность жаловаться на действие или бездействие, а готовность работать сообща, — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. — На портале зарегистрировано более 28 тысяч человек — это больше 2 % жителей края, что является очень высоким процентом проникновения для такого рода сайтов. При этом количество посетителей сайта превысило 200 тысяч человек. То есть это действительно серьезный ресурс взаимодействия: благодаря активной позиции людей нам удалось решить почти 90 % проблемных ситуаций, с которыми обращались жители».
Как доложил и. о. министра информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин, в I квартале 2018 года на портале появятся разделы, посвященные «зимним темам» (текущее содержание дорог и дворов, уборка снега), а также рейтинг управляющих компаний многоквартирных домов и информация по нестационарным торговым объектам. В II квартале — разделы по содержанию общественного транспорта и остановок общественного транспорта, а также раздел для контроля качества оказываемых услуг в сфере медицины и образования (возможность записи к врачу, сроки ожидания в очереди, качество питания в школах, трудности с зачислением и другие вопросы, связанные с вежливостью персонала и содержанием учреждений). В III квартале текущего года особое внимание будет уделено взаимодействию с жителями. По словам и. о. министра, будет расширен перечень голосований, а оперативность контакта жителей и краевых властей будет обеспечена еще и за счет появления аккаунта в социальной сети Telegram.
Также Игорь Никитин привел данные о работе муниципальных образований Пермского края в части решения вопросов, направленных жителями через портал «Управляем вместе». Согласно статистике, не все муниципалитеты вовремя реагируют на сигналы от жителей. Средневзвешенный срок подготовки ответа органами исполнительной власти составляет 12,2 рабочего дня. При этом в рамках установленного регламента (до 8 рабочих дней) на вопросы отвечает 67 % территорий, затягивают с ответом более чем на 5 дней 29 % муниципалитетов, а от 4 % территорий ответов вообще не поступало. «Мы выяснили, что по большей части ответы не даны по техническим причинам, то есть запросы были выполнены напрямую, но информацию на портал не внесли», — пояснил Игорь Никитин.
По итогам рассмотрения вопроса губернатор Пермского края призвал глав муниципальных образований больше внимания уделять работе с порталом и контролировать решение направленных с его помощью вопросов.
© «Вечерние Ведомости»
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