Рубрика: Новости дня
12:06 | 24.01.2018
Некомпетентные действия администрации Горнозаводского района Прикамья повлекли за собой ЧС в п. Сараны
По состоянию на 23 января в поселке Сараны фактически без тепла остаются жители 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка. Помимо этого, не работает детский сад (температура в помещении не превышает 9 градусов) и школа (утром 23 января проводились занятия только в двух классах). Ненормативная температура и в помещении ФАПа. Кроме того, 11 многоквартирных домов остались без водоснабжения. ГУ МЧС России по Пермскому краю и РСТ организован постоянный мониторинг температуры в квартирах.
22 января в Сараны выехали представители Региональной службы по тарифам Пермского края. В РСТ отмечают, что причина такого развития ситуации — целая серия некорректных решений со стороны администрации Горнозаводского района. Глава Горнозаводского района скрыл реальное положение дел, не смог грамотно определить потребность в материалах и оборудовании для ликвидации ЧС.
«Главой Горнозаводского района были проигнорированы рекомендации специалистов службы по тарифам, в результате чего ситуация перешла в режим ЧС, — обратился к главам муниципальных образований на совете глав 23 января губернатор Пермского края Максим Решетников. — Коллеги, я требую, чтобы вы обращали внимание на подобные вопросы, не доводите до чрезвычайного положения, потому что, если соответствующие меры были бы приняты вовремя, масштаб произошедшего был бы не так велик».
При участии РСТ к ликвидации аварии в Горнозаводском районе привлечены две сварочные бригады и 6 аварийных бригад, еще пять бригад прибудут до конца дня 23 января. На текущий момент РСТ достигнуты договоренности по привлечению сил и средств из соседних муниципальных образований: две аварийные бригады направляет филиал ПАО «Т Плюс» города Березники, по одной аварийной бригаде — из Чусовского муниципального района, города Лысьвы, города Губахи. Также планируется направить по одной бригаде от Гремячинского и Добрянского муниципальных районов. Из МУП «ГКТХ» (Пермь) направлены специалисты-теплотехники со специальным оборудованием. Сейчас решается вопрос о срочной переброске 15 км труб.
Помимо этого, РСТ организовала подвоз дров и воды для населения, а также совместно с МЧС подготовила пункты временного размещения. Это Дом культуры (вместимость 500 человек) и детский оздоровительный лагерь (вместимость 300 человек). Информация о ЧС и о том, где можно получить помощь, доведена до жителей поселка.
Глава региона дал поручение Региональной службе по тарифам и министерству территориальной безопасности не только проконтролировать решение сложившейся ситуации, но и разобраться в последствиях аварии.
© «Вечерние Ведомости»
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