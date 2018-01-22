Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


18:47 | 23.01.2018

Три новые услуги в сфере земельных отношений будут доступны пермякам в МФЦ

Перечень муниципальных услуг был расширен в конце 2017 года. Сейчас новые услуги готовятся для передачи в офисы многофункционального центра.

Администрация Перми продолжает работу по увеличению перечня муниципальных услуг для улучшения качества и удобства их предоставления и получения.

Так, в конце 2017 года появились три новые муниципальные услуги в сфере земельных отношений: «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности на территории города Перми, без предоставления земельных участков и установления сервитута», «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» и «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности, в индивидуальном порядке».

Сейчас их можно получить при личном обращении в городской департамент земельных отношений, а до конца марта они будут переданы в офисы МФЦ.

Пермяки активно пользуются муниципальными услугами для бизнеса через офисы многофункционального центра. Основные среди них – это выдача градостроительного плана земельного участка, выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, подготовка и предоставление разрешений на строительство и реконструкцию, продление срока выданного разрешения, подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и другие.

Всего в 2017 году в Перми за услугами для бизнеса в сфере земельных отношений и градостроительства через МФЦ обратились 17 тысяч человек (79% от общего количества заявлений).

Пермяки все чаще обращаются в офисы МФЦ за получением услуг – это просто и удобно. К примеру, можно записаться на определенное время подачи заявления, есть «электронная очередь», срок ожидания в которой не должен превышать 15 минут. А время приема подойдет всем – с 08.00 до 20.00 с понедельника по субботу. Посмотреть адреса офисов можно на сайте Пермского краевого многофункционального центра mfc-perm.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
23.01.2018

23:30 | 23.01.2018
Суд назначил дату первого заседания по делу бывшего замглавы Белоярки по ЖКХ

22:56 | 23.01.2018
Серия проигрышей ХК «Автомобилист» завершилась победой над командой «Барыс» в Астане

22:08 | 23.01.2018
Суд принял решение о прохождении Юлией Савиновских психолого-психиатрической экспертизы

21:25 | 23.01.2018
В Тавдинском районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ограблении ветерана труда

20:51 | 23.01.2018
Суд оправдал свердловскую чиновницу сразу по двум статьям УК РФ

20:20 | 23.01.2018
В Иране и Ливане не исключают победы Екатеринбурга в гонке за право проведения ЭКСПО-2025

19:43 | 23.01.2018
Инспекторы ГИБДД отогрели двух свердловчанок в служебной машине

19:41 | 23.01.2018
В Екатеринбурге демонтировали табличку белому адмиралу Колчаку

18:47 | 23.01.2018
Три новые услуги в сфере земельных отношений будут доступны пермякам в МФЦ

17:54 | 23.01.2018
Жительница Прикамья приговорена к условному сроку за истязание сына

17:50 | 23.01.2018
Проект уральского полпредства лишился земли на севере России

17:47 | 23.01.2018
В Перми появится фаза светофора для пешеходов на перекрестке Мира и Давыдова

17:24 | 23.01.2018
Депутат Госдумы Игорь Сапко подготовил законопроект по изменению федерального закона о психиатрической помощи

17:07 | 23.01.2018
Екатеринбургского следователя, задержанного накануне ФСБ, поместили под домашний арест

17:00 | 23.01.2018
Глава метрополитена Екатеринбурга Владимир Шафрай ушел в отставку

16:49 | 23.01.2018
«Антон, Свердловская область с тобой». Евгений Куйвашев поддержал биатлониста Шипулина, отстраненного от Олимпиады

16:02 | 23.01.2018
Мэрия Екатеринбурга озвучила планы по капремонтам

15:39 | 23.01.2018
По итогам 2017 года более 352 тысяч квартир в Прикамье напрямую платят энергетикам «Т Плюс» за услуги теплоснабжения

15:23 | 23.01.2018
В МУГИСО назвали фамилию нового директора санатория «Обуховский»

15:20 | 23.01.2018
Наркоторговец из Ивделя получил 13 лет

14:59 | 23.01.2018
Впервые в Перми состоятся соревнования по конькобежному спорту «Быстрый лед»

14:34 | 23.01.2018
Главные редакторы популярных изданий приедут в Екатеринбург

14:31 | 23.01.2018
Хозяин радиоактивной свалки в Верхних Сергах получил условный срок

14:30 | 23.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 января 2018 года

14:12 | 23.01.2018
На Урале оперативники ОБОП задержали «синего» авторитета Андрея Овчину, державшего в страхе Екатеринбург

14:04 | 23.01.2018
МУП «Водоканал» в Екатеринбурге оштрафован на 74 млн рублей

13:47 | 23.01.2018
«Екарты» можно будет пополнять онлайн

комментариев: 1

13:11 | 23.01.2018
Свердловскому общественнику Алексею Беззубу вынесли обвинительный приговор

13:07 | 23.01.2018
Платить за землю в Перми станет проще

12:59 | 23.01.2018
Шансонье Александр Новиков назвал враньем заявление свердловского Следственного комитета

12:36 | 23.01.2018
Глава Прикамья представил учителя школы № 127 к государственной награде

12:27 | 23.01.2018
В 130 тысяч рублей обошлась опасная крышка люка мэрии Екатеринбурга

12:24 | 23.01.2018
Пермских водителей просят не выезжать в центр и не парковаться у обочин

12:21 | 23.01.2018
Оперативники УСБ свердловской полиции проводят оперативные мероприятия в ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга

11:04 | 23.01.2018
Инспекторы свердловской ГИБДД спасли двух мужчин, которым грозила смерть от холода

11:03 | 23.01.2018
За нарушения при размещении информации в ГИС ЖКХ введена административная ответственность

10:50 | 23.01.2018
Санврачи: эпидемия ОРВИ зарегистрирована в Екатеринбурге

10:02 | 23.01.2018
В Карелии покончил с собой отец четверых детей, чья семья осталась без жилья из-за действий застройщика

комментариев: 2

09:08 | 23.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 22 января 2018 года

00:27 | 23.01.2018
В ДТП на Среднем Урале пострадали два пешехода

22.01.2018

21:59 | 22.01.2018
Свердловская область примет участие в российско-китайском проекте перекрестных годов сотрудничества

20:44 | 22.01.2018
18 марта жители уральской столицы смогут проголосовать за проекты благоустройства общественных территорий

19:52 | 22.01.2018
Администрация Екатеринбурга принимает заявки на отлов бродячих собак

18:41 | 22.01.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО презентовали в Тегеране

18:24 | 22.01.2018
Жители Пермского края могут ознакомиться с программами капремонта и газификации на портале «Управляем вместе»

18:07 | 22.01.2018
В Перми усилен мониторинг дорожной обстановки

17:46 | 22.01.2018
В Перми стартовал конкурс «Учитель года — 2018»

17:29 | 22.01.2018
На Урале банкротят завод, основанный Петром I

комментариев: 2

17:21 | 22.01.2018
Против жителя Прикамья возбуждено уголовное дело за продажу арестованного айфона

17:15 | 22.01.2018
В Екатеринбурге закрыли аттракционы в ЦПКиО


Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 