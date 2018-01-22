Три новые услуги в сфере земельных отношений будут доступны пермякам в МФЦ

18:47 | 23.01.2018

Перечень муниципальных услуг был расширен в конце 2017 года. Сейчас новые услуги готовятся для передачи в офисы многофункционального центра.



Администрация Перми продолжает работу по увеличению перечня муниципальных услуг для улучшения качества и удобства их предоставления и получения.



Так, в конце 2017 года появились три новые муниципальные услуги в сфере земельных отношений: «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности на территории города Перми, без предоставления земельных участков и установления сервитута», «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» и «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности, в индивидуальном порядке».



Сейчас их можно получить при личном обращении в городской департамент земельных отношений, а до конца марта они будут переданы в офисы МФЦ.



Пермяки активно пользуются муниципальными услугами для бизнеса через офисы многофункционального центра. Основные среди них – это выдача градостроительного плана земельного участка, выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, подготовка и предоставление разрешений на строительство и реконструкцию, продление срока выданного разрешения, подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и другие.



Всего в 2017 году в Перми за услугами для бизнеса в сфере земельных отношений и градостроительства через МФЦ обратились 17 тысяч человек (79% от общего количества заявлений).



Пермяки все чаще обращаются в офисы МФЦ за получением услуг – это просто и удобно. К примеру, можно записаться на определенное время подачи заявления, есть «электронная очередь», срок ожидания в которой не должен превышать 15 минут. А время приема подойдет всем – с 08.00 до 20.00 с понедельника по субботу. Посмотреть адреса офисов можно на сайте Пермского краевого многофункционального центра mfc-perm.ru.