Жительница Прикамья приговорена к условному сроку за истязание сына

17:54 | 23.01.2018

Вынесен приговор 31-летней жительнице Добрянки. Женщина признана виновной в истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как установили следствие и суд, с мая по август прошлого года мать, испытывая неприязнь, нетерпимость и раздражение к 11-летнему сыну, причиняла ему физические и психические страдания, наносила побои и совершала иные насильственные действия.



Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно.