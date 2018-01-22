В Перми появится фаза светофора для пешеходов на перекрестке Мира и Давыдова

17:47 | 23.01.2018

С 24 января будет изменена работа светофора на пересечении ул. Мира и Давыдова. Здесь появится отдельная фаза для движения пешеходов.



Решение о выделении фазы было принято в связи с большим количеством ДТП с участием пешеходов на этом перекрестке, пояснили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»:



- Нововведение несколько увеличит время ожидания разрешающего сигнала светофора для водителей транспортных средств, но главное – будет обеспечена безопасность пешеходов.