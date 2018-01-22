Депутат Госдумы Игорь Сапко подготовил законопроект по изменению федерального закона о психиатрической помощи

17:24 | 23.01.2018

Парламентарий предложил внести поправку в Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в части изменения возраста, с которого человек может сам решать, обращаться ли ему за психиатрической помощью.



«Сейчас по законодательству с 15 лет ребенок может сам решать, обращаться ему за психиатрической и наркологической помощью или нет, — отметил Игорь Сапко. — Случай в Перми показал, что нельзя отстранять родителей от принятия таких решений и в дальнейшем. Предлагаю Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» закрепить добровольное право о решении и обращении за такой помощью только с 18 лет».



Напомним, 19 января депутат Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко выступил на пленарном заседании нижней палаты парламента с докладом по трагическому ЧП в пермской школе № 127. В ходе своего выступления депутат предложил внести поправки в законодательство, касающиеся системы работы с детьми и подростками.