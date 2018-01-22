По итогам 2017 года более 352 тысяч квартир в Прикамье напрямую платят энергетикам «Т Плюс» за услуги теплоснабжения

15:39 | 23.01.2018

Количество «прямых» лицевых счетов в регионе за 12 месяцев увеличилось на 14 %.



Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги 2017 года по работе с клиентами — физическими лицами, рассчитывающимися за услуги отопления и горячего водоснабжения напрямую с теплоснабжающими предприятиями «Т Плюс» в Пермском крае — ООО «Пермская сетевая компания», АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ГЭК» (г. Губаха) и ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский).



Внедрение прозрачной системы расчетов проводится энергетиками совместно с краевыми властями и органами местного самоуправления. В результате за январь — декабрь число абонентов в Пермском крае, от которых платежи непосредственно поступают поставщику энергоресурса, увеличилось до 352,7 тыс. л/с (прирост за год на 47,6 тыс. л/с). Всего предприятия «Т Плюс» в Прикамье отвечают за теплоснабжение 500 тыс. квартир, жители более 70 % из которых сегодня напрямую оплачивают услуги энергетикам.



В числе знаковых событий 2017 года — перевод на прямые расчеты жителей более 60 многоквартирных домов (5 тыс. л/с), обслуживаемых ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» в микрорайоне Владимирский (Свердловский район Перми). Договор энергоснабжения с нерадивой УК был расторгнут из-за хронических неплатежей за тепловую энергию. Ряд УК перешли на прозрачную систему расчетов в инициативном порядке, например УК «Уралкомп» (36 домов, 5 тыс. л/с, г. Краснокамск).



В настоящее время еще 150 тыс. абонентов не входят в систему прямых расчетов, из которых 50 тыс. лицевых счетов обслуживаются УК-неплательщиками. Таким структурам будет предложена предусмотренная законом возможность передать ресурсоснабжающей организации право сбора платежей граждан за услуги теплоснабжения. Такая мера уже показала свою эффективность, так как при расчетах за энергоресурсы с участием УК-посредников уровень собираемости составлял 73 %. С внедрением прямых платежей по итогам 2017 года этот показатель достиг 97,3 %.



По словам директора Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергея Круглякова, сегодня платежная дисциплина в Перми и Прикамье сравнима с показателями европейских городов и население добросовестно оплачивает энергоресурсы. «Злостные неплательщики из числа недобросовестных управляющих компаний аккумулируют средства населения и не переводят их поставщику ресурса, объясняя это низкой ответственностью жителей. Однако в процессе перехода населения на прямые платежи четко видно, кто на самом деле ответствен за скопившиеся долги. Платить за тепло без посредников — правильно и законно, и такой подход будет продолжен в 2018 году».