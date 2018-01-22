Впервые в Перми состоятся соревнования по конькобежному спорту «Быстрый лед»

14:59 | 23.01.2018

Соревнования среди сборных команд школьных спортклубов города пройдут в рамках фестиваля «Школьные спортивные клубы – территория образования, здоровья и спорта».



Завтра, 24 января, в 12.00 на стадионе «Юность» начнутся соревнования по конькобежному спорту «Быстрый лед». Участие примут около 200 школьников-конькобежцев из 49 спортивных клубов общеобразовательных учреждений города. Ребята выступят на дистанции 100 метров в личном и командном зачете. В каждой команде будет две девушки и два юноши. Также в программе – показательные выступления, мастер-классы профессиональных спортсменов конькобежцев. На церемонии открытия «Быстрого льда» участников поприветствует бронзовый призер Олимпийских игр в Турине Светлана Высокова.