Платить за землю в Перми станет проще

13:07 | 23.01.2018

Департамент земельных отношений администрации Перми запускает новый информационный проект «Платим за землю правильно».



Проект предусматривает постепенный переход от бумажных к электронным платежам за аренду земельных участков, расположенных на территории города. Предполагается, что уже к концу 2018 года получить оперативную информацию о размере платежа и задолженности за участок, порядке формирования суммы, внести арендную плату станет так же просто, как совершить коммунальный платеж или покупку в интернет-магазине. По словам инициаторов проекта, упрощение системы оплаты и открытый доступ к информации позволит повысить платежную дисциплину арендаторов земельных участков, а также снизить общий уровень дебиторской задолженности по земельным платежам в Перми.



Как пояснили в департаменте земельных отношений, проект направлен на выстраивание системной комплексной работы по взиманию платежей за аренду земельных участков с физических и юридических лиц. Так, на первом этапе проекта арендаторам в электронном виде обеспечат доступ к информации, касающейся сроков, размеров и фактической задолженности по арендным платежам. Опыт прошлого года показал, что возможность оперативно получить данную информацию играет одну из ключевых ролей для плательщиков.



— Отсутствие в открытом доступе полной информации о платежах за землю привело к тому, что физическим и юридическим лицам приходится собирать ее из разных источников либо отдельно записываться на прием в ДЗО. Многие арендаторы готовы платить полностью и в срок, но не могут оперативно получить необходимые данные для совершения платежа. Совокупность этих и многих других факторов привела к тому, что плательщики не привыкли оплачивать аренду земли вовремя и правильно. Вместе с тем должна выработаться привычка и укрепиться в сознании мысль, что за землю необходимо платить так же, как за парковку в центре города или электроэнергию, — своевременно, в полном объеме и в соответствии с определенными правилами. В прошлом году на официальном сайте администрации Перми мы впервые вывесили информацию о размере платежа по каждому земельному участку, находящемуся в аренде. Результат не заставил себя ждать. В короткие сроки мы сумели сократить количество обращений по данному вопросу в департамент и увеличить собираемость платежей, — отметила Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.



В конечном итоге для всех арендаторов планируется создать личный кабинет, где не только будет собрана вся актуальная информация о платежах за землю, но также появится возможность внести плату или погасить задолженность в электронном виде. Площадка сейчас определяется. Такой подход должен повысить платежную дисциплину арендаторов, увеличить поступления в бюджет Перми, а также снизить уровень дебиторской задолженности по арендным платежам.