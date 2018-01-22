Глава Прикамья представил учителя школы № 127 к государственной награде

12:36 | 23.01.2018

Губернатор Пермского края направил в адрес президента России представление к награде учителя СОШ № 127 Наталии Шагулиной. Максим Решетников предложил наградить учителя медалью «За отвагу».



Напомним, по распоряжению главы региона пострадавшие во время происшествия в школе учащиеся 4 «Б» класса получат материальную помощь из краевого бюджета. Также для психологической поддержки в марте все ученики 4 «Б» класса и дети учителя отправятся в туристическую поездку за счет краевого правительства.



Министр образования и науки России Ольга Васильева приняла решение направить всех учащихся 4 «Б» и детей учительницы в международный детский лагерь «Артек». Ребята будут отдыхать в одну смену.