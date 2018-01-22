Пермских водителей просят не выезжать в центр и не парковаться у обочин

12:24 | 23.01.2018

В столице Прикамья продолжаются сильные снегопады. Сотрудники управления внешнего благоустройства, районных администраций Перми переведены на круглосуточный режим работы. Пермская дирекция дорожного движения и ГИБДД усилили мониторинг за дорожной ситуацией.



В ночь с 22 на 23 января подрядные организации вывели на дороги города до 300 единиц техники, рассказали в управлении внешнего благоустройства администрации Перми. В первую очередь прочищались центральные улицы районов, где ходит общественный транспорт. Это позволило обеспечить транспортное сообщение — на 08:00 в Перми на линии работало 96,8 % автобусов и 100 % трамваев и троллейбусов.



Усилен мониторинг дорожной обстановки: диспетчеры городского центра управления дорожным движением в круглосуточном режиме анализируют дорожную ситуацию с помощью камер видеонаблюдения, при необходимости меняют режим работы светофоров, а также передают в ГИБДД оперативную информацию о ДТП, наиболее мешающих движению, для отработки в первую очередь. На дорогах работают дополнительные наряды патрульной службы ГИБДД.



— В связи с ухудшением погодных условий, понижением температуры, обильным снегопадом, ограничением видимости рекомендуем водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, не превышать скоростной режим, так как в условиях зимней скользкости сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают, — посоветовал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Перми Дамир Гилязетдинов. — Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.



Контрольные рейды ведутся круглосуточно. На улицах Перми работают сотрудники административно-технической инспекции, специалисты учреждений благоустройства районов города. Объезды показали, что работа ведется во всех районах, кое-где не обошлось без недоработок, которые устраняются днем. Районные администрации получили указание проверять работу управляющих организаций по уборке снега во дворах.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные снегопады продолжатся. Управление внешнего благоустройства рекомендует автомобилистам по возможности избегать поездок в центр города, а также не парковать машины вдоль обочин — это мешает работе снегоуборочной техники.