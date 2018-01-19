Жители Пермского края могут ознакомиться с программами капремонта и газификации на портале «Управляем вместе»

18:24 | 22.01.2018

На сайте «Управляем вместе» открыты два новых раздела: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» и «Газификация. Строительство и реконструкция газопроводов».



«Капитальный ремонт МКД» (permkrai.ru/program/category/?id=21) отражает актуальную программу капитального ремонта многоквартирных домов до 2020 года. В разделе доступна информация более чем по 4,4 тыс. многоквартирных домов на территории всего Пермского края.



Поиск домов осуществляется тремя способами: через раскрывающийся список по муниципальным образованиям, по интерактивной карте или через запрос интересующего адреса. По каждому объекту представлена следующая информация: адрес с подробным описанием этажности, материала стен, количества подъездов и проживающих жителей, а также перечня ремонтных работ, которые должны быть выполнены в указанный срок.



В категории «Газификация» (permkrai.ru/program/category/?id=20) жители Пермского края могут ознакомиться с программой строительства и реконструкции газопроводов в 2017-2020 годах. Описание объектов включает в себя протяженность газопровода, количество перспективных потребителей, финансирование и срок выполнения работ. Всего на сайте доступна информация по 119 объектам газификации.