В Перми усилен мониторинг дорожной обстановки

18:07 | 22.01.2018

Из-за снегопадов в вечерний час пик прогнозируются затруднения движения транспорта на дорогах Перми. Операторы центра управления дорожным движением анализируют ситуацию и при необходимости меняют режим работы светофоров.



Более чем 300 камер видеонаблюдения служат для постоянного контроля за дорожной ситуацией, рассказали в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Операторы анализируют дорожную ситуацию в режиме реального времени, регулируют при необходимости работу светофоров в ручном режиме, а также передают в ГИБДД оперативную информацию о ДТП, наиболее мешающих движению, для отработки в первую очередь.



В город пришли сильные снегопады, поэтому пермяков просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила, по возможности – вообще воздержаться от поездок на личном транспорте, а также не парковать машины вдоль дорог на ночь, так как это мешает очистке дороги и заездных карманов.



Уже сейчас на дорогах краевой столицы работает около 200 единиц снегоуборочной техники. Крупногабаритная техника выйдет на уборку ночью, чтобы не создавать дополнительных помех движению. Главной задачей на ближайшие сутки станет расчистка проезжей части и складирование снега. Вывозить снег преимущественно планируется после окончания снегопада.