В Перми стартовал конкурс «Учитель года — 2018»

17:46 | 22.01.2018

С 22 по 26 января педагоги пройдут конкурсные испытания. Учителя ответят на вопросы жюри, покажут методические семинары, открытые уроки и занятия, мастер-классы, соберутся за круглым столом.



Сегодня на открытии конкурса «Учитель года — 2018» были представлены участники в четырех номинациях: «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Руководитель года», для педагогов дополнительного образования — «Сердце отдаю детям». В церемонии приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.



— Я хочу пожелать участникам настроиться на конкурс, а главное, на победу, — подчеркнула Людмила Гаджиева. — С помощью таких мероприятий мы выявляем новых звездочек, а каждый из вас делает для себя новый шаг, определяет новые цели и задачи в работе, в том числе с детьми.



Помочь участникам качественно подготовиться к конкурсу призваны обучающие семинары и тренинги. Итоги будут подведены в начале февраля.