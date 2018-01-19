Против жителя Прикамья возбуждено уголовное дело за продажу арестованного айфона

17:21 | 22.01.2018

Должник рискует оказаться на скамье подсудимых за продажу арестованного имущества, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам на исполнении находится документ о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Мужчина накопил долг перед МРСК «Урал Пермэнерго» в размере 21 тысячи и добровольно выплачивать его не собирался.



Для принудительного взыскания долга судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество должника – iPhone 4S стоимостью 15 тысяч рублей. Арестованный телефон остался у должника; он был предупрежден, что несет ответственность за сохранность гаджета. Однако неплательщик решил поступить наперекор закону и продал айфон за 2 тысячи.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ, в соответствии с которой растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача подвергнутого описи и аресту имущества наказывается штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.