Инвесторы ОАЭ готовы вкладывать в инфраструктуру Прикамья

15:23 | 22.01.2018

В минувшие выходные бизнес-миссия компаний Пермского края представила наработки в Объединенных Арабских Эмиратах.



Насыщенная программа пермской делегации позволила участникам не только презентовать свою продукцию и услуги, но и пообщаться с потенциальными инвесторами в формате b2b. Губернатор Пермского края Максим Решетников представил программу развития экономического, промышленного и инвестиционного потенциала региона. Кроме того, он провел ряд стратегически важных переговоров с представителями ОАЭ. По словам главы Прикамья, поиск новых рынков сбыта для многих пермских компаний стал крайне актуальным, поэтому задача продвижения пермской продукции является сейчас одной из основных для краевого правительства. Также Максим Решетников подчеркнул, что наиболее удобной точкой входа на рынки стран Аравийского полуострова являются именно Объединенные Арабские Эмираты как один из самых открытых и продвинутых регионов по привлечению инвестиций, как крупнейший логистический центр для стран Африки, Ближнего Востока.



«Мы приехали сюда, чтобы показать наработки пермских предприятий, повысить интерес к региону и наладить деловые связи. Инвесторы, которые здесь присутствуют, — это представители многопрофильных холдингов. Они здесь активно работают, инвестируют и готовы стать нашими партнерами, инвестировать в нашу инфраструктуру, с их стороны это долгосрочный стратегический интерес. И мы сегодня открываем для них дверь, в которую они должны войти, чтобы наладить дальнейшее с нами взаимодействие», — заявил губернатор.



Как отметил президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, пермские предприятия приехали с целью установить личный контакт и продемонстрировать свои наработки. «Естественное желание большинства участников пермской делегации — предложить свои услуги, свой товар, — говорит О. Жданов. — Заявлять о подписании контрактов еще рано. Однако у арабских партнеров уже есть представление о пермской продукции, стороны почувствовали взаимный интерес. Роль ТПП сейчас — постараться обеспечить дальнейший долговременный контакт региональных предприятий с инвесторами».



Предварительными результатами бизнес-миссии поделился председатель совета директоров ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуард Хайруллин: «В результате бизнес-миссии мы получили четыре реальных контакта, по которым уже ведутся переговоры. Нашей продукцией заинтересовались бизнесмены не только на рынке ОАЭ, но и на рынке Пакистана, — прокомментировал Э. Хайруллин итоги бизнес-миссии. — Сейчас мы проводим переговоры по открытию дилерского центра нашей компании на территории Дубая. Эмират Дубаи — большой транспортный хаб, отсюда наша продукция сможет направляться во все страны Аравийского полуострова».



Пермское ООО «ТЭССО» успело обсудить с потенциальными арабскими партнерами возможность строительства завода на территории ОАЭ. «По итогам работы мы увидели заинтересованность со стороны сразу нескольких компаний, четыре компании запросили более подробную информацию о нашей продукции, чтобы более предметно рассмотреть варианты сотрудничества, — говорит директор по развитию ООО «ТЭССО» Игорь Горячев. — Сейчас компания Lootah Group of Companies рассматривает наши наработки с точки зрения адаптации под свой рынок — это очень важно для дальнейшей реализации. Кроме того, мы обсудили и возможность строительства нашего завода по сборке на территории Арабских Эмиратов. Надо сказать, что после презентации ко мне подошло очень много людей, в том числе и пермские компании, с которыми мы уже договорились о встречах для реализации совместных проектов».



По словам руководителя компании ITPS Михаила Тихомирова, за два дня бизнес-миссии получилось дать толчок партнерским отношениям, которые уже сформированы, и наладить новые перспективные связи.



Как прокомментировал поездку генеральный директор ООО «Красный октябрь» Александр Суслопаров, по итогам визита компания рассчитывает расширить партнерскую базу и привлечь больше инвестиций в Пермский край.



Представители арабской стороны озвучили заинтересованность в продукции прикамских компаний. Так, собственник инвестиционного фонда Duwaya Investment господин Абель Хамид Дувайа подчеркнул, что фонд заинтересован в партнерстве с IT-предприятиями, а также компаниями нефтегазовой отрасли. «Нам очень интересны в качестве партнеров IT-компании, компании нефтегазовой отрасли. Нам также интересны новейшие технологии. И в партнерстве с российскими компаниями мы могли бы их разработать. В настоящее время мы уже ведем переговоры с рядом российских компаний, направленные на развитие долгосрочных партнерских отношений», — говорит господин Абель Хамид Дувайа.



По итогам насыщенной работы Максим Решетников отметил, что пермские бизнесмены обладают возможностями производственными, интеллектуальными, однако региональным компаниям есть над чем работать в части презентации проектов.



По возвращении в регион компании при поддержке краевых властей проведут дополнительную ревизию проектов, подготовят расширенные предложения по каждому из представленных в ОАЭ проектов и направят заинтересованным арабским инвесторам для более подробного изучения. Кроме того, ожидается ответный визит делегации из Объединенных Арабских Эмиратов в Пермский край, чтобы увидеть масштабы и методы производства прикамских компаний.



По приглашению пермских компаний делегацию возглавил губернатор региона Максим Решетников.



Отметим, в состав пермской делегации вошли около 20 представителей региона, в частности председатель совета директоров ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуард Хайруллин, управляющий директор ООО «КВИН» Виктор Митрошенко, генеральный директор ПАО «НПО «Искра» Владимир Шатров, генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров, директор Фонда «Региональный центр инжиниринга» Евгений Давыдов, ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов, ректор ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Ирина Корюкина, генеральный директор ООО «Инкаб» Александр Смильгевич.