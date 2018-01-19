Ночью на уборку снега с улиц Перми выйдет 250 машин

14:47 | 22.01.2018

По данным Пермского ГИС-центра, днем и вечером 22 января и 23 января в Прикамье ожидается целый комплекс неблагоприятных явлений – сильный ветер, низкая температура воздуха и большое количество осадков. Подрядные организации готовы к изменению погодных условий.



Главной задачей подрядных организаций в дневное время является обеспечение безопасности дорожного движения. Техника будет прометать проезжую часть и расчищать пешеходные дорожки. В первую очередь машины будут убирать центральные улицы районов, по которым ходит общественный транспорт, затем отправятся на дороги с меньшей интенсивностью движения. Чтобы не затруднять движение, подрядчики будут проводить основные мероприятия по расчистке от снега ночью. На улицы выйдут не менее 250 единиц техники.



Пермякам рекомендуют по возможности сократить использование личного транспорта, быть более внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.