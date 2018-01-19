Рубрика: Новости дня
14:47 | 22.01.2018
Ночью на уборку снега с улиц Перми выйдет 250 машин
Главной задачей подрядных организаций в дневное время является обеспечение безопасности дорожного движения. Техника будет прометать проезжую часть и расчищать пешеходные дорожки. В первую очередь машины будут убирать центральные улицы районов, по которым ходит общественный транспорт, затем отправятся на дороги с меньшей интенсивностью движения. Чтобы не затруднять движение, подрядчики будут проводить основные мероприятия по расчистке от снега ночью. На улицы выйдут не менее 250 единиц техники.
Пермякам рекомендуют по возможности сократить использование личного транспорта, быть более внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.
© «Вечерние Ведомости»
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