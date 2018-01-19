В Прикамье 59 злостных неплательщиков алиментов получили реальные сроки

14:26 | 22.01.2018

В 2017 году в Пермском крае 59 злостных неплательщиков получили, по приговору суда, реальные сроки. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Игорь Кожевников в ходе тематического приема граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае.



Ряд посетителей – молодых мам – обратились к главному судебному приставу региона по вопросу невыплаты алиментов бывшими супругами. Так, жительница Дзержинского района Перми сообщила, что фактически не получает алименты на ребенка более десяти лет. Прежние попытки взыскать задолженность с мужчины успехом не увенчались, поскольку гражданин не работал, не имел никакого имущества и к тому же пытался скрываться. Впрочем, это ему не удалось. По словам Игоря Кожевникова, местоположение должника установлено, сейчас он работает. После проведенной с мужчиной беседы последний пообещал, что в ближайшее время посетит судебных приставов и выплатит часть задолженности по алиментам.



«Если он не исполнит обещания и не придет, объявим его в розыск. Возьмем у него объяснения, составим протокол об уклонении от уплаты алиментов и предупредим об уголовной ответственности по статье 157 УК. Пройдет два месяца, если он не заплатит – наступает уголовная ответственность, с перспективой реального срока заключения. В Пермском крае в 2017 году 59 злостных неплательщиков получили, по приговору суда, реальные сроки», - сказал Игорь Кожевников.



Отметим, региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае работает в Перми с 2008 года. Здесь приемы граждан по личным вопросам проводят члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы, Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской Думы, а также члены регионального политического совета партии «Единая Россия». Популярностью у жителей Прикамья пользуются тематические приемы, посвященные определенным вопросам, – ЖКХ, исполнения судебных решений, социального обеспечения, налогообложения и т.д.