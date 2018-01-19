Минздрав информирует о состоянии пострадавших в школе № 127

14:01 | 22.01.2018

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время сеанса видео-конференц-связи с региональными министерствами отметила слаженную работу медицинских служб Пермского края и положительно оценила оперативность реагирования и уровень оказания медицинской помощи пострадавшим в школе № 127.



Сегодня, 22 января, двое детей будут выписаны из краевой детской клинической больницы, троих переводят на дневной стационар. Двое школьников все еще остаются в круглосуточном стационаре. Один ребенок находится на лечении в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.



Состояние женщины в городской клинической больнице № 4 — средней тяжести с положительной динамикой, переведена из реанимации в отделение. Двое подростков находятся в стабильном состоянии.