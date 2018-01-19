Игорь Сапко: «Необходим комплексный подход к вопросу обеспечения безопасности детей»

12:47 | 22.01.2018

В минувшую пятницу, 19 января, депутат Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко выступил на пленарном заседании нижней палаты парламента с докладом по трагическому ЧП в пермской школе № 127. В ходе своего выступления депутат предложил внести поправки в законодательство, касающиеся системы работы с детьми.



По словам Игоря Сапко, необходимо грамотно выстроить взаимодействие всех структур, работающих с детьми и подростками. Требуется комплексная перезагрузка работы комиссии по делам несовершеннолетних. В комиссиях должны работать профессионалы.



«Нужно разрабатывать единый для всей России регламент и единые стандарты обеспечения безопасности для всех образовательных учреждений, согласно которым специалисты с учетом целого ряда факторов и требований, в том числе пожарной безопасности, будут определять, где должны располагаться эвакуационные выходы, турникеты, камеры видеонаблюдения и так далее», — заявил Игорь Сапко.



Депутат предложил внести поправки в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».



«Следует закрепить добровольное право обращения за психологической и психиатрической помощью только с 18 лет», — отметил Игорь Сапко. Сейчас закон дает право подростку с 15 лет принимать решение о необходимости визитов к психиатру.



Также политик обратил внимание на необходимость создания полноценной психологической службы в школах. По его словам, сейчас ее фактически нет, на 800 учащихся приходится один специалист.



«Фракция «Единой России» поддерживает и инициативу Росгвардии, которая заявила о намерении предложить правительству ужесточить требования к частным охранным организациям, которые оказывают услуги в том числе по охране школ, — рассказал Игорь Сапко. — Мы должны защитить российского учителя и учеников! Сделать систему охраны школ оптимальной, разумной, чтобы она впредь максимально обеспечивала безопасность».



В завершение Игорь Сапко подчеркнул, что необходимо прививать подросткам культуру общения в интернете. Важно говорить о таящихся в Сети опасностях.